Федерико Расич: Божович строит новую команду

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич – о новом главном тренере команды Миодраге Божовиче.

- Пока выводов делать не стоит. Он строит новую команду. Да, пока нам не удалось одержать побед на этом сборе. Думаю, должно пройти какое-то время, чтобы мы привыкли к новым требованиям, занятиям, новой схеме. Время все расставит на свои места.

- Что поменялось в системе подготовки с приходом Божовича?

- Мы начали очень много работать с мячом, и нам это очень нравится. А в целом, у каждого тренера своя методика. И Божович не исключение.

- Серьезные нагрузки на сборах дает новый тренерский штаб?

- Если честно, то бывает очень сложно. Сегодня было две тренировки. И вот сейчас, разговаривая с вами, я чувствую усталость. Но она приятная. Мы прекрасно понимаем, что сейчас нужно работать на максимуме, чтобы как можно больше очков набрать на старте.