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Федерико Расич: Я счастлив в «Арсенале»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Нападающий «Арсенала» Федерико Расич рассказал о жизни в Туле.

- Федерико, вы в «Арсенале» уже полгода, успели полностью адаптироваться в команде?
- У нас очень хороший коллектив, где все друг друга поддерживают. Это и помогло быстро в него влиться. Я счастлив в «Арсенале». А тот факт, что в прошлом сезоне мы боролись за выживание, нас еще больше сплотил. Мы фактически стали одной семьей. Рад, что нам в итоге удалось решить поставленную перед нами задачу остаться в премьер-лиге. После тех финалов и переходных матчей есть чувство удовлетворенности. Думаю, не только у меня, но и у всей нашей команды.

- Познакомились с Тулой? Где обычно проводите время с семьей?
- Тула - красивый город. Мы любим гулять по городу, когда приезжают родные. Очень понравился парк, где мы часто проводили вместе время. Там хорошо бывать с семьей. В городе есть много ресторанов, где мы часто проводим вечера с женой Сильвиной и детьми. 

- Маленькие Симон и Данте впервые видели снег?
- Да. Дети в хорошем смысле слова были в шоке. Им очень понравилось лепить снеговиков и играть в снежки.

- Болельщики узнают вас на улице?
 - Да. Иногда болельщики узнают меня. Подходят взять автограф или сфотографироваться. Я никогда им не отказываю. Ведь мы играем и работаем исключительно для них.

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