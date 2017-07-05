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Юрий Калитвинцев: В перерыве сказали футболистам не обращать внимание на счет

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над албанской командой «Кукеси» (6:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

«Самое главное, что на протяжении всего матча сохранялась игровая дисциплина. В перерыве мы еще раз сказали футболистам, чтобы они не обращали внимание на счет, поскольку нас в первую очередь интересует качество игры.

Заключительный матч на сборах порой дается тяжеловато в психологическом плане, футболисты мыслями уже на чемоданах, однако мы в наших ребятах уверены, не ожидали такой проблемы и не получили ее.

Все отнеслись ко встрече с ответственностью. И речь не только об игре в атаке, но и о действиях в обороне», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».

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