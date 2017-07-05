Юрий Калитвинцев: В перерыве сказали футболистам не обращать внимание на счет
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Главный тренер
«Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над албанской
командой «Кукеси» (6:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии.
«Самое главное, что
на протяжении всего матча сохранялась игровая дисциплина. В перерыве мы еще раз
сказали футболистам, чтобы они не обращали внимание на счет, поскольку нас в
первую очередь интересует качество игры.
Заключительный матч
на сборах порой дается тяжеловато в психологическом плане, футболисты мыслями
уже на чемоданах, однако мы в наших ребятах уверены, не ожидали такой проблемы
и не получили ее.
Все отнеслись ко встрече с ответственностью. И речь не только об игре в атаке, но и о действиях в обороне», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически