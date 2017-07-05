Евгения Медведева: Новые программы покажу на контрольных прокатах

Двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева рассказала о подготовке к предстоящему сезону.

– Можешь рассказать о новых программах?

– Для короткой программы мы взяли ноктюрн №20 Фредерика Шопена (Nocturne №20 in C-Sharp Minor, Op. Posth) в исполнении Джошуа Белла (Joshua Bell). Произвольная – George Winston – January Stars, Max Richter – Departure (Lulbaby) и Dona Nobis Pacem 2. Программы начали делать в начале июня. Ставили их Даниил Глейхенгауз, Илья Авербух вместе с тренером Этери Тутберидзе.

Новые программы я покажу на контрольных прокатах в Сочи. А вот новый показательный номер, поставленный на музыку из кинофильма «Анна Каренина», буду катать на шоу в Йокогаме. Это не окончательный вариант. В течение сезона показательный мы будем дорабатывать и улучшать.