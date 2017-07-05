Кирилл Кузнецов: Постараюсь мотивировать ребят на победу

Капитан молодежной команды «Тосно» Кирилл Кузнецов рассказал о сборе, который проводит команда в Белоруссии.

- Кирилл, как настроение в команде перед стартом первенства?

- Настрой у команды боевой, все морально и физически готовятся побеждать в каждой игре.

- Как атмосфера на сборе?

- Атмосфера рабочая, тренируемся, не покладая рук, пытаемся наладить взаимопонимание.

- Чувствуется разница в подходе, тренировочном процессе во время сбора?

- По сравнению с тренировками, которые проводила команда в Питере, разница чувствуется. В основном, мы работаем над технико-тактическими элементами, также улучшаем моральные и физические кондиции. И, конечно же, подход тренера совершенно другой, требования жестче.

- Как капитан, какие слова скажешь команде перед стартовым матчем?

- Я над этим еще не думал, но точно постараюсь мотивировать ребят на победу!