Кирилл Кузнецов: Постараюсь мотивировать ребят на победу
Капитан молодежной команды «Тосно» Кирилл Кузнецов рассказал
о сборе, который проводит команда в Белоруссии.
- Кирилл, как настроение в команде перед стартом первенства?
- Настрой у команды боевой, все морально и физически готовятся побеждать в каждой игре.
- Как атмосфера на сборе?
- Атмосфера рабочая, тренируемся, не покладая рук, пытаемся наладить взаимопонимание.
- Чувствуется разница
в подходе, тренировочном процессе во время сбора?
- По сравнению с тренировками, которые проводила команда в Питере, разница чувствуется. В основном, мы работаем над технико-тактическими элементами, также улучшаем моральные и физические кондиции. И, конечно же, подход тренера совершенно другой, требования жестче.
- Как капитан, какие слова скажешь команде перед стартовым
матчем?
- Я над этим еще не думал, но точно постараюсь мотивировать ребят на победу!