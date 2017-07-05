Карякин подал заявку на участие в «Дакаре», несмотря на отсутствие спонсоров

Российский гонщик, победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякн подал заявку на участие в ралли-марафоне следующего года, не смотря на отсутствие спонсоров.

«Организаторы пошли мне навстречу и позволили внести лишь часть средств, в районе 300 тысяч рублей, чтобы подать заявку. Это и будет подтверждением участия. Мы в хороших отношениях с организаторами, они знают мою ситуацию.

Я очень благодарен тем болельщикам, которые предлагает собрать средства, но проблема в том, что сумма огромная, и я не могу брать у людей такие деньги. Есть компании, которым нужна реклама, но они готовы вкладывать только в прямую рекламу. Я пытаюсь объяснить им, что спонсировать гораздо выгоднее, но в России, к сожалению, не развита культура спонсорства», - сказал Карякин в интервью ТАСС.