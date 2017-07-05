ЦСКА – Виторул. Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

В рамках товарищеского матча ЦСКА сыграет с румынским «Виторулом».

Встреча пройдет на одном из тренировочных полей в австрийском Вильдоне и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.

Напомним, В последнем контрольном матче армейцы обыграли сербский «Партизан» (3:0), а «Виторул» уступил «Краснодару» (1:3).