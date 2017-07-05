ЦСКА – Виторул. Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках товарищеского матча ЦСКА сыграет с румынским «Виторулом».
Встреча пройдет на одном из тренировочных полей в
австрийском Вильдоне и начнется в 18:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не
встречались.
Напомним, В последнем контрольном матче армейцы обыграли сербский «Партизан» (3:0), а «Виторул» уступил «Краснодару» (1:3).
Матч
Место и дата
05 июля 18:30, Тренировочное поле, Текстовая трансляция
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