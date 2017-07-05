Россия – Канада. Начало текстовой трансляции в 21:05 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках группового этапа «Финала шести» Мировой лиги
волейболисты сборной России сыграют с командой Канады.
Встреча пройдет на арене «Байшада» в бразильской Куритибе и
начнется в 21:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Для россиян эта встреча будет первой на финальном этапе
турнира, а канадцы накануне сыграли с Бразилией и потерпели поражение – 1:3 (21:25, 25:17, 19:25, 19:25).
Напомним, в последний раз эти сборные встречались между
собой в четвертьфинале Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда победу в
трех партиях одержала российская команда (25:15, 25:20, 25:18).
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