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Россия – Канада. Начало текстовой трансляции в 21:05 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках группового этапа «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной России сыграют с командой Канады.

Встреча пройдет на арене «Байшада» в бразильской Куритибе и начнется в 21:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Для россиян эта встреча будет первой на финальном этапе турнира, а канадцы накануне сыграли с Бразилией и потерпели поражение – 1:3 (21:25, 25:17, 19:25, 19:25).

Напомним, в последний раз эти сборные встречались между собой в четвертьфинале Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда победу в трех партиях одержала российская команда (25:15, 25:20, 25:18).

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