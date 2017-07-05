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День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!
Фото: Gettyimages.ru

Сегодня, 5 июля исполнился 31 год двукратному чемпиону мира, форварду «Далласа» Александру Радулову.

Родился и провел детство Александр в Нижнем Тагиле. Там же начал заниматься хоккеем под руководством Александра Вейнгарда.

Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2003/2004, выступая за тверской ТХК. В 2004 году был задрафтован командой канадской юниорской лиги QMJHL «Квебек Ремпартс». 

В 2006-м стал игроком «Нэшвилла», а на следующий год получил приглашение в сборную, с которой в 2008 году одержал победу на чемпионате мира. Спустя год, в 2009 вновь завоевал золото мирового первенства, забив в финале победную шайбу в ворота канадцев.

С 2008 по 2012 году Радулов выступал в составе «Салавата Юлаева» и становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.

В 2012 году стал игроком московского ЦСКА, за который играл до 2016 года. В прошлом году, накануне своего 30-летия подписал однолетний контракт с «Монреалем», за который сыграл 76 матчей в «регулярке» и набрал 54 (18+36) очка. В плей-офф заработал 7 (2+5) очков в 6 играх.

Позавчера, 3 июля, Александр подписал пятилетний контракт на сумму 31,25 миллиона долларов с клубом «Даллас».

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