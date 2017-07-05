День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!
Сегодня, 5 июля исполнился 31 год двукратному чемпиону
мира, форварду «Далласа» Александру Радулову.
Родился и провел детство Александр в Нижнем Тагиле. Там же
начал заниматься хоккеем под руководством Александра Вейнгарда.
Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2003/2004, выступая
за тверской ТХК. В 2004 году был задрафтован командой канадской юниорской лиги
QMJHL «Квебек Ремпартс».
В 2006-м стал игроком «Нэшвилла», а на следующий год получил
приглашение в сборную, с которой в 2008 году одержал победу на чемпионате мира.
Спустя год, в 2009 вновь завоевал золото мирового первенства, забив в финале
победную шайбу в ворота канадцев.
С 2008 по 2012 году Радулов выступал в составе «Салавата Юлаева» и
становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.
В 2012 году стал игроком московского ЦСКА, за который играл
до 2016 года. В прошлом году, накануне своего 30-летия подписал однолетний
контракт с «Монреалем», за который сыграл 76 матчей в «регулярке» и набрал 54 (18+36)
очка. В плей-офф заработал 7 (2+5) очков в 6 играх.
Позавчера, 3 июля, Александр подписал пятилетний контракт на сумму 31,25 миллиона долларов с клубом «Даллас».