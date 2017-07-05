Федор Чудинов может принять участие во Всемирной боксерской суперсерии

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о планах участия боксера Федора Чудинова во Всемирной боксерской суперсерии в рамках второго среднего веса.

Напомним, что в этом году планируется провести две суперсерии. Одна пройдет в рамках первого тяжелого веса. Список участников там практически сформирован. Осталось лишь утвердить кандидатуру Дмитрия Кудряшова, который дал формальное согласие.

В рамках второго среднего веса в суперсии примут участие Джордж Гроувз, Юрген Бремер, Эрик Скоглунд и Джейми Кокс. Еще с четырьмя кандидатами ведутся переговоры.

«Планируем, что Федор примет участие во Всемирной боксерской суперсерии. Переговоры ведутся, но сначала Федя должен провести два боя. Первый – 22 июля», - сказал Кремлев.