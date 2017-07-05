Федор Чудинов: После поражения от Гроувза была пустота в душе

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Федор Чудинов рассказал о желании провести реванш с британцем Джорджем Гроувзом, который владеет титулом WBA.

– Ощущения после того поражения? Пустота в душе. Я настроен на реванш, если он до него доживет. И не проиграет до этого. Сейчас планирую провести два рейтинговых боя, а затем вернуться в дивизион и в идеале провести реванш. В другом случае, подраться за титул чемпиона мира по другой версии. Такое в планах есть. И хочется идти дальше. Я три раза дрался за этот титул. Хотелось бы его забрать и начать объединение поясов. План хороший, но как выяснилось не так это легко. Желание есть и сдаваться я не собираюсь, - сказал Чудинов.

Напомним, что 27 мая Чудинов проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Поражение от Гроувза стало для Федора вторым в карьере. Всего он провел на профессиональном ринге 16 поединков, в которых одержал 14 побед, 10 из которых — нокаутом.