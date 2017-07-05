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Михаил Алоян: У меня нет времени размениваться на слабых соперников

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Михаил Алоян, который в своем втором бою на профессиональном ринге встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано, рассказал о сопернике.

– Противник из Никарагуа. У него 19 побед и 1 поражение. Довольно опытный и сильный боксер против моего одного профессионального боя. Из Никарагуа боевые парни, они не сдаются, поэтому придется упираться.

Знаете, мои друзья даже спрашивали, зачем так спешить? Я отвечаю, что у меня очень сложная подготовка и очень тяжелые тренировки, чтобы мне размениваться на слабых соперников. Я чувствую в себе силы, что способен одерживать победы над такими соперниками. Поэтому идем ва-банк. Я думаю, что получится. Главное, верить в себя. Все будет нормально, - сказал Алоян.   

Большое боксерское шоу запланировано на 22 июля в Москве. Планируется, что поединки пройдут на Красной площади.

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