Александр Калинкин: 120-108 в пользу Истера?! Это, наверное, женщины

Известный российский арбитр Александр Калинкин поделился впечатлениями от поединка Дениса Шафикова и Роберта Истера, в котором победу судейским решением одержал американский боксер.

«Мой счет 116-112 в пользу Шафикова. Бой проходил за титул чемпиона мира по версии IBF. Когда я работал на поединке Лебедева и Гассиева за этот титул меня просили на обратной стороне бумаги делать примечаниям к оценкам. Здесь я поступил аналогичным образом. И моя единственная оценка – Шафиков бы точнее и он наносил больше точных ударов в каждом раунде, которые я определил, как выигранные им.

Двое судей дали счет 120-108 в пользу Истера?! Это, наверное, женщины. Они бой не смотрят. Черту подводят, чтобы была нужная сумма.

Шафиков атакует и атакует много. Инициатива была за ним. Она всегда приветствуется. И он нанес больше точных ударов.

Я видел Шафикова в поединке с Ричардом Комми. Тогда он не произвел впечатления, хотя выиграл. Здесь он был заряжен и активен. С Истером мне Шафиков понравился больше», - сказал Калинкин.

Напомним, что поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между Шафиковым и Истером завершился единогласной победой последнего: 120-108, 120-108, 116-112.