Первая победа Манчини с «Зенитом», 6 мячей от «Динамо» и новичок «Ахмата» из Бразилии. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
«Зенит» одержал первую победу под руководством Роберто Манчини, обыграв на сборе «Аустрию».
Московское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота чемпиона Албании - «Кукеси».
«Урал» уступил чемпиону Сербии, а «Тосно» одолело загребское «Динамо».
«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной Бразилии Леонардо Лимой.
Экс-защитник мадридского «Реала» Пепе стал игроком «Бешикташа».
«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы, проиграв четвертой команде Люксембурга.
Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова встретятся во втором круге Уимблдона.
Победитель «Дакара» Сергей Карякн подал заявку на участие в ралли-марафоне следующего года, не смотря на отсутствие спонсоров.
Сборная Бразилии обыграла Канаду на старте «Финала шести» Мировой лиги, в параллельной встрече французы одержали победу над американцами.
Видео дня: Первая тренировка «Халла» под руководством Слуцкого
Цитата дня: «Братва, спасибо за сезон! «, - Андрей Милевский попрощался с «Тосно».
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Именинник дня: Александру Радулову исполнился 31 год!
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