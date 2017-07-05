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Первая победа Манчини с «Зенитом», 6 мячей от «Динамо» и новичок «Ахмата» из Бразилии. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

«Зенит» одержал первую победу под руководством Роберто Манчини, обыграв на сборе «Аустрию».

Московское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота чемпиона Албании - «Кукеси». 

«Урал» уступил чемпиону Сербии, а «Тосно» одолело загребское «Динамо».

«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной Бразилии Леонардо Лимой.

Экс-защитник мадридского «Реала» Пепе стал игроком «Бешикташа». 

«Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы, проиграв четвертой команде Люксембурга. 

Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова встретятся во втором круге Уимблдона. 

Победитель «Дакара» Сергей Карякн подал заявку на участие в ралли-марафоне следующего года, не смотря на отсутствие спонсоров.

Сборная Бразилии обыграла Канаду на старте «Финала шести» Мировой лиги, в параллельной встрече французы одержали победу над американцами.

Видео дня: Первая тренировка «Халла» под руководством Слуцкого

Цитата дня: «Братва, спасибо за сезон! «, - Андрей Милевский попрощался с «Тосно».

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