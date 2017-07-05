Крис Бош покинул «Майами» из-за проблем со здоровьем

Клуб НБА «Майами Хит» объявил об уходе из команды 33-летнего форварда Криса Боша, который пропустил больше года из-за проблем со здоровьем.

- Крис изменил свою жизнь и карьеру в баскетболе, когда приехал в Майами. И он изменил нашу жизнь к лучшему. Мы всегда будем благодарны ему за то, как он преобразовал эту команду и привел нас к четырем финалам плей-офф НБА и к двум победам. Он, без сомнения, один из величайших игроков в истории лиги, - заявил президент «Майами» Пэт Райли.

Первый номер, под которым играл Бош, будет выведен из обращения в клубе.

Крис Бош играл за «Майами» с 2010 года. Он 11 раз приглашался на «Матчи всех звезд» НБА.

