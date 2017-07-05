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Умар Кремлев: Алоян хочет бой с Гонсалесом. Поединок может пройти в Москве

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал желании российского боксера провести бой с победителем боя между Романом Гонсалесом и Срисакетом Сор Рунгвисаи, которые 9 сентября сразятся за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе.

Напомним, что Михаил Алоян проведет бой против Марвина Солано 22 июня за пояс WBC Silver.

– Алоян дерется за WBC Silver. Этот пояс означает, что он станет претендентом на звание чемпиона мира. Миша сам хочет боя с победителем боя между Гонсалесом и Сор Рунгвисаи. Даже требует.

Может ли бой пройти в Москве? Да, - сказал Кремлев.   

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