Роберт Мак будет играть за ПАОК

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, что клуб согласился отпустить словацкого полузащитника Роберта Мака в аренду в греческий ПАОК.



- Мы решили отдать Мака в ПАОК. У нас налаженные отношения, и мы знаем желание игрока. С минуты на минуту вопрос будет окончательно улажен, — цитирует Сарсанию Metropolis 95.5.

В прошедшем сезоне Мак сыграл за «Зенит» в 17 матчах чемпионата России. Он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Отметим, что Роберт уже играл за ПАОК в 2014 - 2016 годах.