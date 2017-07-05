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Роберт Мак будет играть за ПАОК

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, что клуб согласился отпустить словацкого полузащитника Роберта Мака в аренду в греческий ПАОК.

- Мы решили отдать Мака в ПАОК. У нас налаженные отношения, и мы знаем желание игрока. С минуты на минуту вопрос будет окончательно улажен, — цитирует Сарсанию Metropolis 95.5.

В прошедшем сезоне Мак сыграл за «Зенит» в 17 матчах чемпионата России. Он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Отметим, что Роберт уже играл за ПАОК в 2014 - 2016 годах.

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