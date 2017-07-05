Маттиас Гинтер: Перейти в «Боруссию» (Мг) мне посоветовал Лев
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Новичок менхенгладбахской «Боруссии» защитник Маттиас Гинтер рассказал о том, что на его решение уйти из «Боруссии» (Дортмунд) повлиял главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.
- Именно Лев посоветовал мне перейти в «Боруссию» (Мг). Я обсуждал с ним этот вопрос, - заявил Гинтер.
Контракт Гинтер с «Боруссией» рассчитан до 2021 года. Сумма трансфера футболиста составила 17 миллионов евро.
В составе сборной Германии Маттиас стал победителем Кубка конфедераций-2017.
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