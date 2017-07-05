Маттиас Гинтер: Перейти в «Боруссию» (Мг) мне посоветовал Лев

Новичок менхенгладбахской «Боруссии» защитник Маттиас Гинтер рассказал о том, что на его решение уйти из «Боруссии» (Дортмунд) повлиял главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

- Именно Лев посоветовал мне перейти в «Боруссию» (Мг). Я обсуждал с ним этот вопрос, - заявил Гинтер.

Контракт Гинтер с «Боруссией» рассчитан до 2021 года. Сумма трансфера футболиста составила 17 миллионов евро.

В составе сборной Германии Маттиас стал победителем Кубка конфедераций-2017.





