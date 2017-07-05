Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переходу в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

- Хорошее выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба из Саудовской Аравии. Клуб сделал очень хорошее предложение, и есть вероятность, что Маурисио его примет. Появлялись новости об интересе к игроку со стороны «Эспаньола» и «Штутгарта», но официального предложения не было сделано. В ближайшие дни появятся новости, касающиеся будущего игрока, - рассказал агент 28-летнего футболиста Пьер Фернандес.



Напомним, Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Ахмата» («Терека»). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.







