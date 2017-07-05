Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Источник: ESPNКомментарии
Бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переходу в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
- Хорошее
выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба
из Саудовской Аравии. Клуб сделал очень хорошее
предложение, и есть вероятность, что Маурисио его примет. Появлялись
новости об интересе к игроку со стороны «Эспаньола» и «Штутгарта», но
официального предложения не было сделано. В ближайшие дни появятся
новости, касающиеся будущего игрока, - рассказал агент 28-летнего футболиста Пьер Фернандес.
Напомним, Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Ахмата» («Терека»). Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2019 года.
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