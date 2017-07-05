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КХЛ присвоила статус неограниченно свободных агентов 42 игрокам «Динамо»

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ сделала официальный комментарий по поводу присвоения 42 игрокам московского «Динамо» статуса неограниченно свободных агентов.

«Дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная Дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрели заявления хоккеистов АНО ОХК «Динамо» (Москва) о предоставлении им статуса «неограниченно свободный агент» в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств.

На заседании Дисциплинарного комитета КХЛ рассмотрено 13 заявлений от хоккеистов, имевших односторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Анселя Галимова, Максима Карпова, Дениса Кокарева, Семена Кокуева, Мартиньша Карсумса, Андрея Кутейкина, Артема Подшендялова, Мэта Робинсона, Александра Рыбакова, Якова Рылова и Алексея Сопина принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».

В отношении хоккеистов Егора Дугина и Даниила Тарасова, имевших статус «закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)» принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент».

Также рассмотрено 29 заявлений от хоккеистов ОХК «Динамо» (Москва), имевших двусторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Андрея Алексеева, Андрея Бирюкова, Михаила Бицадзе, Владимира Брюквина, Артемия Грязева, Егора Зайцева, Ивана Игумнова, Виктора Корнякова, Клима Костина, Александра Кузнецова, Георгия Кузнецова, Александра Осина, Кирилла Пилипенко, Алексея Маклюкова, Дмитрия Райко, Дмитрия Сидлярова, Александра Севостьянова, Артема Федорова, Максима Чувилова, Дмитрия Шевченко и Ильи Шипова принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».

В отношении хоккеистов Ильи Баранова, Ивана Бочарова, Артема Волкова, Владислава Ефремова, Андрея Миронова, Станислава Кондратьева, Александра Петунина и Максима Соловьева, имевших статус «закреплен за клубом (наличие квалификационного предложения)» принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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