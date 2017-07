Британские СМИ: Руни вернется в «Эвертон» до конца недели

По информации британского таблоида The Sun, нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни в предстоящем сезоне будет играть за «Эвертон».

По данным источника, до конца текущей недели 31-летний футболист подпишет контракт со своим родным клубом.

Руни достанется «Эвертону» бесплатно, но клубу придется выплачивать ему зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

