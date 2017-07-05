Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» отдаст Гнабри в аренду «Хоффенхайму», если не продаст Дугласа Косту

Источник:  KickerКомментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти в «Хоффенхайм» на правах аренды. Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти в «Хоффенхайм» на правах аренды.

По информации Kicker, «Бавария» отдаст Гнабри в аренду «Хоффенхайму», если в составе команды останется вингер сборной Бразилии Дуглас Коста.

В услугах бывшего игрока донецкого «Шахтера» заинтересован «Ювентус», но клубы пока не могут согласовать все условия сделки.

Напомним, «Бавария» приобрела игрока олимпийской сборной Германии Гнабри за 8 миллионов евро.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Оттмар Хитцфельд: Однажды Клопп возглавит «Баварию»Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд уверен в том, что нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в будущем поработает с мюнхенским грандом.Британские СМИ: Руни вернется в «Эвертон» до конца неделиПо информации британского таблоида The Sun, нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни в предстоящем сезоне будет играть за «Эвертон».Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской АравииБразильский полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переходу в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.«Зенит» издевается над болельщиками, а ЦСКА вновь ждет осенний провал (видео)«Зенит» издевается над болельщиками, а ЦСКА вновь ждет осенний провал (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Роберт Мак будет играть за ПАОКСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, что клуб согласился отпустить словацкого полузащитника Роберта Мака в аренду в греческий ПАОК.Руководство «Ривер Плейта»: Трансфер Дриусси откладывается из-за допингового скандалаПредставитель руководства «Ривер Плейт» Энцо Франческоли сообщил, что нападающий Себастьян Дриусси, на которого претендует «Зенит», покинет аргентинский клуб.Сергей Фурсенко: Трансфер Маноласа? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно должен быть не шантажмПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника «Ромы» Костаса Маноласа, а также рассказал, будет ли еще петербургский клуб покупать новых игроков.Санчес решил пересмотреть предложение «Арсенала»Нападающий сборной Чили Алексис Санчес не торопится покидать лондонский «Арсенал». Об этом сообщает La Tercera.Хавбек «Легии» прошел медобследование в «Краснодаре», но в последний момент отказался от переходаКак сообщает Przeglad Sportowy, полузащитник «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ не станет игроком «Краснодара».Агенты Эрнани провели переговоры с итальянским клубом (фото)Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители хавбека «Зенита» Эрнани провели переговоры со спортивным директором новичка Серии А СПАЛ Давиде Ваньяти.«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?«Советский спорт» рассматривает четыре варианта продолжения карьеры лучшего российского нападающего.«Рубин» выставит на трансфер Сонга, Рочину, Санчеса и других легионеровКак сообщают «Известия», новый тренерский штаб «Рубина» во главе с Курбаном Бердыевым планирует серьезно обновить состав казанского клуба.Агент Милевского: У Артема есть предложение из РФПЛ, но наш приоритет – европейский чемпионатАлександр Панков, агент форварда Артема Милевского, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал расторжение контракта игрока с «Тосно», а также поделился мнением о будущем футболиста.Где окажется Азмун? Лучший молодой нападающий РФПЛ выбирает новый клубГде окажется Азмун? Лучший молодой нападающий РФПЛ выбирает новый клуб«Советский спорт» рассказывает о судьбе форварда Сердара Азмуна, который принадлежит «Ростову», но тренируется с «Рубином».Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола»Полузащитник «Зенита» Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.Лучший игрок молодежного ЧЕ отверг предложение «Реала» и намерен перейти в «Барселону»Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос принял решение сменить клубную прописку этим летом.Бэйл не собирается возвращаться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл принял решение остаться в Испании. Об этом сообщает Sky Sports.Артуро Видаль: Сказал Киммиху, чтобы он меньше болтал и больше игралПолузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку в финале Кубка конфедераций со своим одноклубником Джошуа Киммихом.Карлос Каземиро: Не хочу, чтобы Роналду уходилПолузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду не покинет команду.
Футбол
Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Футбол
Роберт Мак будет играть за ПАОК
Баскетбол
Крис Бош покинул «Майами» из-за проблем со здоровьем
Хоккей
День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!
все новости
Хоффенхайм
Хоффенхаймкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Дуглас Коста
Дуглас Коставсе новости
Серж Гнабри
Серж Гнабривсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы