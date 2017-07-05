«Бавария» отдаст Гнабри в аренду «Хоффенхайму», если не продаст Дугласа Косту

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти в «Хоффенхайм» на правах аренды. Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти в «Хоффенхайм» на правах аренды.

По информации Kicker, «Бавария» отдаст Гнабри в аренду «Хоффенхайму», если в составе команды останется вингер сборной Бразилии Дуглас Коста.

В услугах бывшего игрока донецкого «Шахтера» заинтересован «Ювентус», но клубы пока не могут согласовать все условия сделки.

Напомним, «Бавария» приобрела игрока олимпийской сборной Германии Гнабри за 8 миллионов евро.



