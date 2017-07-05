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Оттмар Хитцфельд: Однажды Клопп возглавит «Баварию»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  The SunКомментарии

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд уверен в том, что нынешний наставник «Ливерпуля». Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд уверен в том, что нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в будущем поработает с мюнхенским грандом.

- Юрген всегда был на карандаше у «Баварии». Он хорошо знает бундеслигу, становился чемпионом страны. Правда, не выигрывал международные трофеи, в отличие от других кандидатов.

Уверен, однажды он возглавит мюнхенцев. Также, рано или поздно, он выиграет премьер-лигу. Клопп - отличный мотиватор, и он грамотно выстраивает «Ливерпуль». Он сумел зарекомендовать себя с лучшей стороны в Англии, что удается немногим, - заявил 68-летний Хитцфельд.

Напомним, Оттмар Хитцфельд выигрывал Лигу чемпионов как с «Баварией» (2001), так и с дортмундской «Боруссией» (1997).

Юрген Клопп дважды приводил «Боруссию» к победам в чемпионате Германии.

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