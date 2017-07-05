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КПРФ предлагает законодательно запретить российским клубам покупку иностранцев за госсредства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

КПРФ предлагает ввести в стране законодательный запрет на выделение государственных средств, предназначенных для покупки иностранных легионеров футбольными клубами.

- В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.

Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы, - заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин.

Соответствующий законопроект фракция КПРФ вынесет на обсуждение во время осенней сессии работы Госдумы РФ.


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