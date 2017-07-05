КПРФ предлагает законодательно запретить российским клубам покупку иностранцев за госсредства
КПРФ предлагает ввести в стране законодательный запрет на выделение государственных средств, предназначенных для покупки иностранных легионеров футбольными клубами.
- В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.
Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы, - заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин.
Соответствующий законопроект фракция КПРФ вынесет на обсуждение во время осенней сессии работы Госдумы РФ.