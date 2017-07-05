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Во время чемпионата мира 2018 будет реализован проект «Дом Китая»

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В Москве состоялось заседание Российско-Китайского Комитета дружбы , в котором приняли участие председатель китайской части Комитета, член Госсовета КНР в 2008-2013 годах Дай Бинго, Советник по культуре Посольства КНР в РФ, директор Китайского культурного центра г-жа Чжан Чжунхуа,  глава российской части Комитета Борис Титов, Президент Российского Совета по международным делам Игорь Иванов,  сопредседатель  Совета по здоровому образу жизни, генеральный директор компании Eventica и издатель газеты «Советский Спорт» Сергей Колушев, председатель Совета по культуре, основатель компании Art Pictures Федор Бондарчук и другие.

Сергей Колушев: «Главными линиями двустороннего сотрудничества в области спорта  и здорового образа жизни можно обозначить  три направления совместной деятельности. Первое. Популяризация и развитие зимних видов спорта. Тот опыт, который Россия получила в ходе подготовки и проведения Олимпийских Игр в Сочи, безусловно, поможет нашим китайским коллегам при подготовке Олимпиады в Пекине в 2022 г. Мы готовы принять самое активное участие в развитии  и популяризации зимних видов спорта в КНР. В частности, уже намечена специальная программа развития  фигурного катания. После успехов китайской хоккейной команды «Куньлунь  Ред Стар» в КХЛ в этом году при участии российской стороны появятся китайские команды в Высшей хоккейной лиге и Молодежной хоккейной лиге, а также спортивная хоккейная школа в Китае. Второе направление — футбол. Во время чемпионата мира 2018 будет реализован проект «Дом Китая», который станет местом  гостеприимства  для китайских любителей футбола, а россияне и другие гости чемпионата смогут познакомиться с туристическим и спортивным потенциалом Поднебесной. Также в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве  между Российским Футбольным Союзом и Китайской Футбольной Ассоциацией. Третье — популяризация физической культуры  и здорового образа жизни населения двух стран, что даст возможность еще больше сблизить наши народы и сплотиться во имя взращивания по-настоящему здоровых наций».

Заседание завершилось встречей президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и членов Комитета в Кремле.  Российский лидер назвал сегодняшнюю встречу «ключевой» для строительства двусторонних отношений.  «Мы настроены на наращивание взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества, продвижение нашего сотрудничества вперед для достижения больших реальных результатов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

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