ФХР и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о сотрудничестве

4 июля 2017 года в отеле Radisson Royal состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества Центра международной культуры Китая, Ассоциации хоккея Китая и Федерации хоккея России.

Документ, подписанный Председателем Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, Вице-председателем Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и Президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком, предусматривает совместную работу по развитию и популяризации хоккея в азиатском регионе. Меморандум включает в себя обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках.

Был согласован вопрос организации и проведения с сезона 2018/19 международного турнира «Кубок Шелкового пути». Новый турнир будет создан на базе чемпионата Высшей хоккейной лиги, где помимо российских команд будут принимать участие клубы из азиатского региона – Китая, Японии и Кореи. В органы управления НП «ВХЛ» войдут представители России и Китая, которые будет принимать ключевые решения по регламенту проведения турнира.

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между ФХР и Народным Правительством города Цзилинь, в рамках которого будет осуществляться обмен опытом и организация совместных мероприятий по хоккею. ФХР будет оказывать Федерации хоккея города Цзилинь помощь в создании и реализации программ развития спортивного судейства. Стороны достигли договоренности и о вступлении второй китайской команды в состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги уже в сезоне 2017/2018. Новая команда будет базироваться в городе Цзилинь, который находится недалеко от Харбина и имеет давние хоккейные традиции. Более 40 лет назад в нем уже существовала хоккейная команда. Руководство города заинтересовано в развитии зимних видов спорта и приняло решение о воссоздании хоккейного клуба, что особенно актуально для китайской стороны в преддверии предстоящих Зимних Олимпийских игр в Пекине.

По завершении официальной части состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок и председатель комиссии по международному сотрудничеству Китая Юсиань Лонг.