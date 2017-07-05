Алистар Оверим: Мне нравится Емельяненко, но даже я уже задумывался о том, чтобы уйти в отставку

Знаменитый боец ММА Алистар Оверим полагает, что Федору Емельяненко стоит завершить спортивную карьеру.

- Я фанат Федора. Он нравится мне как человек, но даже я обсуждал со своей командой вопрос о том, стоит ли мне продолжать карьеру, или уйти в отставку. Где та грань, когда ваши выступления начинают преуменьшать ваше наследие и карьеру. Это резонный вопрос для каждого, и для него в том числе. Он должен был об этом подумать, - приводит слова Оверима «Лента.ру».

Он добавил, что не назвал бы Емельяненко величайшим бойцом всех времен. Оверим признал, что у россиянина был удачный период выступлений с 2002 по 2005 год, но после он дрался с мешками. Голландец напомнил, что Емельяненко дважды отказывался от боя с ним в 2009-м и 2011-м.

Напомним, в своем последнем поединке Федор Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону.

