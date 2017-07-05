Спортивный директор «Кайрата»: Никаких действий по трансферу Аршавина не ведется

«Кайрат» и «Зенит» не ведут переговоры о трансфере бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

- Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит. У нас завтра игра Лиги Европы (с литовским «Атлантасом»), Аршавин с командой, - рассказал спортивный директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий.

Аршавин играл за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду во всех турнирах 376 матчей и забив 80 мячей.