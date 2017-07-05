ПГАФКСИТ вышел в Премьер-группу

В Москве состоялся финальный турнир Первой группы НСФЛ.

Одержав 3 победы из трех, футболисты казанской ПГАФКСИТ стали чемпионами и получили право в следующем сезоне участвовать в соревнованиях Премьер-группы.

Результаты

РГУ (Москва) – ЧГПУ (Чебоксары) - 3:2

МПГУ (Москва) – НГТУ (Новосибирск) - 6:2

ПГАФКСИТ (Казань) – КБГУ (Нальчик) - 2:0

ЧГПУ – ТПУ (Томск) - 2:2

МПГУ – КГТУ (Калининград) - 2:4

СПбПУ (Санкт-Петербург) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) - 0:0

ЧГПУ – НГТУ - 0:5

МПГУ – КБГУ - 1:4

СПбПУ – ТПУ - 4:0

ПГАФКСИТ – ДГТУ - 5:0

РГУ – КГТУ - 2:8

ТПУ – КБГУ - 1:3

ДГТУ – НГТУ - 2:2

КГТУ – СПбПУ - 2:2

ПГАФКСИТ – РГУ - 11:0

Итоговое положение команд (по 9 матчей)

ПГАФКСИТ (Казань) – 25 очков

КГТУ (Калининград) – 18

СПбПУ (Санкт-Петербург) – 15

ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 14

КБГУ (Нальчик) – 14

МПГУ (Москва) – 13

РГУ (Москва) – 11

НГТУ (Новосибирск) – 9

ТПУ (Томск) – 4

ЧГПУ (Чебоксары) – 1