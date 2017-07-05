ПГАФКСИТ вышел в Премьер-группу
В Москве состоялся финальный турнир Первой группы НСФЛ.
Одержав 3 победы из трех, футболисты казанской ПГАФКСИТ стали чемпионами и получили право в следующем сезоне участвовать в соревнованиях Премьер-группы.
РГУ (Москва) – ЧГПУ (Чебоксары) - 3:2
МПГУ (Москва) – НГТУ (Новосибирск) - 6:2
ПГАФКСИТ (Казань) – КБГУ (Нальчик) - 2:0
ЧГПУ – ТПУ (Томск) - 2:2
МПГУ – КГТУ (Калининград) - 2:4
СПбПУ (Санкт-Петербург) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) - 0:0
ЧГПУ – НГТУ - 0:5
МПГУ – КБГУ - 1:4
СПбПУ – ТПУ - 4:0
ПГАФКСИТ – ДГТУ - 5:0
РГУ – КГТУ - 2:8
ТПУ – КБГУ - 1:3
ДГТУ – НГТУ - 2:2
КГТУ – СПбПУ - 2:2
ПГАФКСИТ – РГУ - 11:0
Итоговое положение команд (по 9 матчей)
ПГАФКСИТ (Казань) – 25 очков
КГТУ (Калининград) – 18
СПбПУ (Санкт-Петербург) – 15
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 14
КБГУ (Нальчик) – 14
МПГУ (Москва) – 13
РГУ (Москва) – 11
НГТУ (Новосибирск) – 9
ТПУ (Томск) – 4
ЧГПУ (Чебоксары) – 1