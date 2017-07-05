Скривенс подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом.

Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Скривенс, который ранее выступал в НХЛ за «Торонто», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Монреаль», провел в минском «Динамо». В 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ он одержал 28 побед. 8 встреч канадец отыграл на ноль, его процент отраженных бросков составил 91,8.

В 2014 году Бен Скривенс играл за сборную Канады на чемпионате мира.

