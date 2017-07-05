BBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за Уимблдона
Источник: Daily MailКомментарии
Ряд телеканалов во главе с британским медиагигантом BBC обратились к ФИФА с просьбой о переносе финального матча чемпионата мира 2018 года.
ВВС опасается, что в один день (15 июля) могут состояться два финала, в которых на ЧМ-2018 сыграет сборная Англии, а на Уимблдоне Энди Маррей.
В связи с этим ВВС и японский телеканал NHK обратились в ФИФА с просьбой перенести начало финала чемпионата мира, но не получили на это согласия организации. В ФИФА считают выбранное время финала оптимальным для мировой аудитории.
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