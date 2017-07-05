Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Азаренко
Теннис  Маррэй- : -Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс- : -Медведев
Футбол  ЦСКА- : -Виторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

BBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за Уимблдона

Источник:  Daily MailКомментарии

Ряд телеканалов во главе с британским медиагигантом BBC обратились к ФИФА с просьбой о переносе финального матча чемпионата мира 2018 года. 

ВВС опасается, что в один день (15 июля) могут состояться два финала, в которых на ЧМ-2018 сыграет сборная Англии, а на Уимблдоне Энди Маррей.

В связи с этим ВВС и японский телеканал NHK обратились в ФИФА с просьбой перенести начало финала чемпионата мира, но не получили на это согласия организации. В ФИФА считают выбранное время финала оптимальным для мировой аудитории.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова и Макарова сыграют во втором круге УимблдонаРоссиянка Светлана Кузнецова стартовала на Уимблдоне с победы над представительницей Туниса Онс Жабер.Макарова за 56 минут разгромила бельгийскую теннисистку в первом круге УимблдонаРоссийская теннисистка Екатерина Макарова нанесла поражение представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:3, 6:1.Донской потерпел поражение от Зверева в первом круге УимблдонаРоссиянин Евгений Донской в первом круге Уимблдона уступил немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 3:6.Касаткина стартовала на Уимблдоне с победыРоссийская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:4 в первом круге Уимблдона.Родина уступила Плишковой в первом круге УимблдонаРоссийская теннисистка Евгения Родина уступила чешке Каролине Плишковой в матче первого круга Уимблдона со счетом 1:6, 4:6.Рублев за 3,5 часа обыграл итальянца Травалью в первом круге УимблдонаРоссийский теннисист Андрей Рублев одолел представителя Италии Стефано Травалью в первом круге Уимблдона.«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедерацийНемецкие журналисты оценили готовность России к чемпионату мира во время Кубка конфедераций.Александрова проиграла испанке Мугурусе в первом круге УимблдонаРоссиянка Екатерина Александрова не смогла преодолеть первый круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 4:6.Павлюченкова уступила австралийке Родионовой в первом круге УимблдонаРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Арине Родионовой в матче первого круга Уимблдона.Южный обыграл француза Маю в матче первого круга УимблдонаРоссийский теннисист Михаил Южный обыграл француза Николя Маю в матче первого круга Уимблдона со счетом 6:2, 7:5, 6:4.Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираЧем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираБыло неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.Потапова снялась по ходу матча с МариейРоссийская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пройти во второй круг Уимблдона.Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещалБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.Британская делегация оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Британский консул Томас Риган оценил объекты в Нижнем Новгороде, задействованые в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробокВедущие сборные планируют избежать выбора Москвы в качестве базы во время чемпионата мира в 2018 году из-за проблем с дорожным движением. Об этом информирует ESPN FC со ссылкой на собственные источники.Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.Мэр Казани: Несмотря на высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда растиМэр Казани Ильсур Метшин уверен в том, что опыт Кубка конфедераций пригодится городу в процессе подготовки к чемпионату мира-2018.Вихлянцева проиграла Векич в первом круге УимблдонаХорватская теннисистка Донна Векич выиграла у россиянки Натальи Вихлянцевой в первом круге Уимблдона.Веснина обыграла Блинкову в первом круге УимблдонаРоссийская теннисистка Елена Веснина обыграла соотечественницу Анну Блинкову в первом круге Уимблдона.Медведев обыграл Вавринку на старте УимблдонаРоссиянин Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.
Хоккей
ФХР и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о сотрудничестве
Футбол
КПРФ предлагает законодательно запретить российским клубам покупку иностранцев за госсредства
Футбол
Оттмар Хитцфельд: Однажды Клопп возглавит «Баварию»
Футбол
«Бавария» отдаст Гнабри в аренду «Хоффенхайму», если не продаст Дугласа Косту
все новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФИФА
ФИФА