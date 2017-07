Леонид Слуцкий: Цель «Халл Сити» - возвращение в премьер-лигу

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о задачах команды в следующем сезоне.

- Здесь все очень профессионально – прекрасные сотрудники и очень великолепные игроки. Мы уже начали усердно работать, готовиться к сезону.

Все игроки вернулись из отпуска в хорошем состоянии. У меня положительный настрой Два последних дня прошли очень продуктивно. Подписывать новых игроков сейчас нелегко. Это трудоемкий процесс. Но мы уже близки к заключению нескольких контрактов.



Нас ждет сложный вызов в чемпионшипе. Не только меня, но и игроков, и клуб, и его владельцев. Но я надеюсь, что нас ждет действительно успешный сезон. У нас всех одна цель - конечно, это возвращение в премьер-лигу, - рассказал Слуцкий.

📷 | Leonid Slutsky has arrived for his first press conference as our new Head Coach. Updates to follow… pic.twitter.com/xfRtqWyCmL