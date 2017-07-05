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Леонид Слуцкий: Цель «Халл Сити» - возвращение в премьер-лигу

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о задачах команды в следующем сезоне.

- Здесь все очень профессионально – прекрасные сотрудники и очень великолепные игроки. Мы уже начали усердно работать, готовиться к сезону.

Все игроки вернулись из отпуска в хорошем состоянии. У меня положительный настрой Два последних дня прошли очень продуктивно. Подписывать новых игроков сейчас нелегко. Это трудоемкий процесс. Но мы уже близки к заключению нескольких контрактов.

Нас ждет сложный вызов в чемпионшипе. Не только меня, но и игроков, и клуб, и его владельцев. Но я надеюсь, что нас ждет действительно успешный сезон. У нас всех одна цель - конечно, это возвращение в премьер-лигу, - рассказал Слуцкий.

Напомним, 9 июня Леонид Слуцкий был официально назначен на пост главного тренера «Халл Сити».

«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times

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