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«Зенит» представит новую форму на стадионе «Санкт-Петербург»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

12 июля на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» представит форму сезона-2017/18, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Первые 50 человек, которые оформят предзаказ новой игровой футболки, получат приглашения на закрытую презентацию формы. Церемония начнется в 14:00.

Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России и дошли до 1/16 финала Лиги Европы.

В матче первого тура РФПЛ «Зенит» 16 июля в гостях встретится со «СКА-Хабаровском».

Первую игру на стадионе «Санкт-Петербург» петербуржцы проведут 22 июля против «Рубина».

В межсезонье петербургский клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини.

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