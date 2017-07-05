«Зенит» представит новую форму на стадионе «Санкт-Петербург»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
12 июля на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» представит форму сезона-2017/18, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Первые 50 человек, которые оформят предзаказ новой игровой футболки, получат приглашения на закрытую презентацию формы. Церемония начнется в 14:00.
Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России и дошли до 1/16 финала Лиги Европы.
В матче первого тура РФПЛ «Зенит» 16 июля в гостях встретится со «СКА-Хабаровском».
Первую игру на стадионе «Санкт-Петербург» петербуржцы проведут 22 июля против «Рубина».
В межсезонье петербургский клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини.
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