Отступные в новом контракте Месси составят 300 миллионов евро

Отступные за форварда Лионеля Месси по новому контракту с испанским футбольным клубом «Барселона» составят 300 миллионов евро.

По данным испанского издания Marca, юристы с обеих сторон уже подписали соглашение, и об этом будет объявлено в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что новый контракт аргентинца будет рассчитан до 2022 года.

Ныне действующий контракт Лионеля с каталонцами истекает будущим летом.

За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.



