Виктор Шалаев: Галимов отлично вписывается в концепцию команды Скабелки
Источник: ХК «Авангард»Комментарии
Генеральный менеджер «Авангарда« Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с бывшим нападающим московского «Динамо» Анселем Галимовым.
- Галимов отлично вписывается в концепцию команды, предложенную главным тренером Андреем Скабелкой, - сказал Шалаев. - Это нападающий, который умеет и отработать в обороне, и принести пользу в атаке. Техничный, с характером, не уступающий никому в борьбе. Но главное - он абсолютно командный игрок, думающий прежде всего об успехе коллектива, а не о своей статистике. Его решения на льду всегда подчинены командным целям.
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