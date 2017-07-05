Виктор Шалаев: Галимов отлично вписывается в концепцию команды Скабелки

читайте также

«Магнитка» проведет предсезонный сбор в баварских Альпах Магнитогорский «Металлург» представил план предсезонной подготовки.

«Авангард» подписал нападающего Галимова «Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Анселем Галимовым.

«Сибирь» согласовала контракт с нападающим Сопиным «Сибирь» договорилась с нападающим Алексеем Сопиным о подписании однолетнего контракта.

Скривенс подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом.

«Салават Юлаев» подписал Кокарева, Скривенса и Федорова. Таблица переходов КХЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ присвоила статус неограниченно свободных агентов 42 игрокам «Динамо» КХЛ сделала официальный комментарий по поводу присвоения 42 игрокам московского «Динамо» статуса неограниченно свободных агентов.

День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год! Сегодня, 5 июля исполняется 31 год двукратному чемпиону мира, форварду «Далласа» Александру Радулову.

Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон Нападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.

Филатов перезаключил контракт с «Ладой», «Нефтехимик» расторг соглашение с Альшевским Как сообщает пресс-служба КХЛ, нападающий Никита Филатов подписал новое соглашение с «Ладой», рассчитанное на один год.

«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня» Обозреватель «Советского спорта» задал несколько вопросов председателю Совета директоров китайского клуба КХЛ Билли Нгоку.

Босс «Куньлуня»: Через четыре года за нашу команду в КХЛ будут играть только китайские хоккеисты Председатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.

Хиетанен остается в «Динамо» Как стало известно «Советскому спорту», финский защитник Юусо Хиетанен достиг договоренности с новым руководством московского клуба.

Бен Максвелл: Знаком со Стоа еще со времен юношеского хоккея Канадский форвард «Спартака» Бен Максвелл перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.

Маркус Свенссон: Сказали, что в ходе медосмотра установил рекорд, но верится с трудом Шведский голкипер «Спартака» Маркус Свенссон перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.

Вадим Епанчинцев: Решили в Чехии обойтись без контрольных матчей Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о задачах команды на тренировочный сбор, который стартовал в Чехии.

«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса» Тихонов поработал переводчиком, Коскинен – администратором, а Войнов и Зубарев по-разному, но решили не разговаривать с прессой.

Александр Лазушин: «Динамо» расторгло контракт по своей инициативе, мне ничего особо объяснять не стали Голкипер тольяттинской «Лады» Александр Лазушин поделился целями на сезон.

«Автомобилист» расстался с нападающим Игорем Григоренко Нападающий Игорь Григоренко по соглашению сторон расторг контракт с «Автомобилистом. Об этом информирует официальный сайт «Автомобилиста».

«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной Сергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.