Президент ФФР: Егорян, вероятно, выступит на чемпионате мира

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов сообщил, что олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян, вероятно, выступит на чемпионате мира в Германии.



«Яна Егорян, скорее всего, в Лейпциге выступит. Да, у нее есть проблемы со здоровьем. Накануне старта чемпионата Европы Яна сломала палец на ноге. Сейчас она восстанавливается и, видимо, успеет набрать кондиции к чемпионату мира. Напомню, что, несмотря на травму, Яна была в составе сборной в Тбилиси и, более того, выступала в командных соревнованиях. Она сцементировала сборную, поддержала молодых девчонок, которые в сабле добрались до «серебра».



Софьи Великой в Германии точно не будет. По взаимной договоренности, Великая этот сезон пропускает. Что касается других наших мастеров, то на чемпионате мира наверняка выступят Тимур Сафин (рапира), Инна Дериглазова (рапира), а также студентки СГАФКСТ Виолетта Колобова (шпага) и Татьяна Гудкова (шпага)», - сказал в интервью «Рабочему пути» Александр Михайлов, который 4 июля с рабочим визитом посетил Смоленск.



Напомним, что с 12 по 17 июня в Тбилиси проходил чемпионат Европы по фехтованию, где сборная России стала второй в неофициальном командном зачете. С 19 по 26 июля в немецком Лейпциге состоится чемпионат мира.



