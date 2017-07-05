«Магнитка» проведет предсезонный сбор в баварских Альпах

Магнитогорский «Металлург» представил план предсезонной подготовки.

Команда после отпуска соберется в Магнитогорске 10 июля.

19 июля «Металлург» отправится в немецкий Гармиш-Партенкирхен. В рамках этого этапа предусмотрен один контрольный матч с «Витязем». 29 июля команда вернется в Магнитогорск.

С 5 по 9 августа «сталевары» в Сочи примут участие в турнире Sochi Hockey Open. 6 августа «Металлург» сыграет со СКА, 7 августа - с «Куньлунем», затем, согласно сетке первенства, разыграет финальное место.

С 12 по 15 августа команда в Магнитогорске примет участие в 26-м Мемориале Ромазана.