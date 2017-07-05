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Стэнли «Stan King» Янг стал тренером Team NP

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Стэнли «Stan King» Янг будет тренировать Team NP на The International 2017.


Ранее Stan King выступал за коллектив Team Freedom. 

Состав Team NP:  

Джеки «EternaLEnVy» Мао  
Кёртис «Aui_2000» Линг  
Ариф «MSS» Анвар  
Адриан «FATA-» Тринкс  
Йохан «pieliedie» Острем

The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле. Призовой фонд турнира превысил 20 миллионов долларов.

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