Стэнли «Stan King» Янг стал тренером Team NP
Стэнли «Stan King» Янг будет тренировать Team NP на The International 2017.
.@StanKingDota will be coaching NP at TI7!— Team NP (@NPDotA) 4 июля 2017 г.
Ранее Stan King выступал за коллектив Team Freedom.
Состав Team NP:
Джеки «EternaLEnVy» Мао
Кёртис «Aui_2000» Линг
Ариф «MSS» Анвар
Адриан «FATA-» Тринкс
Йохан «pieliedie» Острем
The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле. Призовой фонд турнира превысил 20 миллионов долларов.
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