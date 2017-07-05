Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову? (Опрос)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Будущее нападающего сборной России Федора Смолова по-прежнему остается неопределенным.
По слухам, 27-летний форвард нынешним летом может стать игроком «Спартака» или «Зенита».
Сам Смолов ранее признавался в том, что рассчитывал перейти в дортмундскую «Боруссию», однако данный трансфер не состоялся.
Напомним, играя за «Краснодар», Федор стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2016/17, забив 18 мячей.
Предлагаем нашим читателям принять участие в опросе.
«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?
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