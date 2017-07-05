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Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову? (Опрос)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Будущее нападающего сборной России Федора Смолова по-прежнему остается неопределенным.

По слухам, 27-летний форвард нынешним летом может стать игроком «Спартака» или «Зенита».

Сам Смолов ранее признавался в том, что рассчитывал перейти в дортмундскую «Боруссию», однако данный трансфер не состоялся.

Напомним, играя за «Краснодар», Федор стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2016/17, забив 18 мячей.

Предлагаем нашим читателям принять участие в опросе.

Голосование: Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову?
«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?

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