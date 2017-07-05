«Барселона» официально подтвердила продление контракта Месси
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Официальный сайт «Барселоны» подтвердил информацию о том, что нападающий Лионель Месси продолжит защищать цвета каталонского гранда.
Новое соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года.
🔥 BREAKING 🔥— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 июля 2017 г.
Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021.#Messi2021 pic.twitter.com/Ee0KZIse59
Ранее сообщалось, что отступные в новом контракте Месси составят 300 миллионов евро.
Ныне действующий контракт Лионеля с каталонцами истекает будущим летом.
За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.
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