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«Барселона» официально подтвердила продление контракта Месси

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Официальный сайт «Барселоны» подтвердил информацию о том, что нападающий Лионель Месси продолжит защищать цвета каталонского гранда. 

Новое соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что отступные в новом контракте Месси составят 300 миллионов евро.

Ныне действующий контракт Лионеля с каталонцами истекает будущим летом.

За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

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