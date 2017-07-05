«Барселона» официально подтвердила продление контракта Месси

Официальный сайт «Барселоны» подтвердил информацию о том, что нападающий Лионель Месси продолжит защищать цвета каталонского гранда.

Новое соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что отступные в новом контракте Месси составят 300 миллионов евро.



Ныне действующий контракт Лионеля с каталонцами истекает будущим летом.

За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.