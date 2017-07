«Барселона» официально подтвердила продление контракта Месси

Официальный сайт «Барселоны» подтвердил информацию о том, что нападающий Лионель Месси продолжит защищать цвета каталонского гранда.

Новое соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года.

