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Дмитрий Кудряшов: Я нокаутирую всех участников Всемирной боксерской суперсерии

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов уверен в своих силах перед началом Всемирной боксерской суперсерии. 

- Я пройду весь путь к четырем титулам и призу Мохаммеда Али. В турнире много чемпионов и экс- чемпионов, но ни у кого нет такого процента побед нокаутом. Я с большим уважением отношусь ко всем участникам, но любой, оказавшийся на моем пути, будет нокаутирован, - цитирует Кудряшова пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии состоятся два турнира: в суперсреднем (до 76,4 кг) и первом тяжелом весах (до 90,7 кг).

Контракты на участие в проекте уже подписали чемпион мира в «крузервейте» по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0), обладатель пояса WBC Майрис Бриедис из Латвии (22-0), регулярный чемпион WBA беглый кубинец Юниер Дортикос (21-0), экс-чемпион WBO поляк Кшиштоф Гловацки  (27-1), его соотечественник Кшиштоф Влодарчик (53-3-1), с 2010 по 2014 год владевший титулом WBC, и еще один бывший чемпион мира по линии WBO немец Марко Хук (40-4-1).



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