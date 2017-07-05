Кевин Бонифаци: Это правда, что «Зенит» сделал мне предложение

21-летний защитник «Торино» Кевин Бонифаци подтвердил, что получил предложение от «Зенита».

– По всей вероятности, я уезжаю из «Торино». Правда, что «Зенит» мне сделал предложение, и я рад, потому что это большой клуб. Мы будем оценивать это предложение, а затем посмотрим, что будет дальше. Роберто Манчини? Нет, никакого контакта с ним не было, – приводит слова Бонифаци Sportitalia.

Сезон-2016/17 Бонифаци играл в СПАЛ на правах аренды, провел за клуб 20 матчей и забил три гола. Контракт защитника с «Торино» истекает в 2020 году.

Напомним, ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками «Ростова» Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым, защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым и полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом.