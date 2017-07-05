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ЦСКА объявил об уходе Тошича (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник Зоран Тошич покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный твиттер клуба.

30-летний серб выступал за московскую команду с 2010 года.

В прошедшем сезоне Тошич провел 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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