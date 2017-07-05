ЦСКА объявил об уходе Тошича (фото)
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник Зоран Тошич покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный твиттер клуба.
30-летний серб выступал за московскую команду с 2010 года.
В прошедшем сезоне Тошич провел 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.
⚡️ Сербский полузащитник Зоран Тошич покидает #ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Спасибо за всё, Зоран! https://t.co/MvZ6szcpHX pic.twitter.com/HpQ5UlG5b3— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 июля 2017 г.
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