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Президент ФФР: Смоленск станет базой для сборных страны различных возрастов

Источник:  «Рабочий Путь»Комментарии

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов сообщил, что Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) станет базой для национальных сборных различных возрастов.

«На рубеже 2015-2016 годов Министерство спорта РФ совместно с Федерацией фехтования России и СГАФКСТ приступило к энергичным шагам по созданию базы на территории смоленской академии. Ее ректор Георгий Грец в свое время выделил для фехтования четыре зала, договорился об их ремонте и финансировании работ. Вице-премьер Виталий Мутко и ФФР эту инициативу подержали. Более того, Виталий Леонтьевич выделил даже больше средств, чем обещал. В результате вместо косметического ремонта в залах удалось провести полноценный – капитальный. Особенно важно, что мы обновили инженерные сети.

Сейчас СГАФКСТ станет учебно-тренировочной базой для сборных различных возрастов. Здесь смогут работать также кадеты, юниоры и молодежь до 23 лет. Впрочем, вы, наверное, знаете, что грань между взрослой сборной и молодежной в последние годы стала стираться. Всем вышеперечисленным командам на одной базе – на «Озере Круглом» - будет тесно, поэтому мы и стали рассматривать вариант со смоленской академией», - приводит «Рабочий путь» слова главы ФФР.

Отметим, что в сезоне-2017/2018 в Смоленске пройдут чемпионат и Кубок России по фехтованию.

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