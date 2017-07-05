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Фабио Капелло: В России я не мог толком донести свои мысли до игроков

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Фабио Капелло посетовал на языковые трудности в работе со сборной России.

- Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, ещё двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика.

В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причем не так уж важно, переживает команда плохие времена или хорошие, - цитирует Капелло официальный сайт УЕФА.

Напомним, Фабио Капелло занимал пост главного тренера сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда играла на ЧМ-2014 в Бразилии. 

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