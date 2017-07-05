Александр Павленко: С хорошим настроением готовимся к сезону
Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Партизаном» (0:1) и рассказал о своей готовности к сезону.
- Вчера была игра с хорошим соперником. Но у нас с ними было разное состояние, потому что они начинают сезон уже через неделю. А мы чуть попозже. Поэтому, может быть, мы им немного уступали физически. Но в целом игра получилась равной.
- Готов
сыграть 90 минут?
- Да, готов. Ведь до начала сезона осталось немного времени. Чувствовал себя на поле хорошо. Физическое состояние близко к оптимальному. Думаю, осталось чуть-чуть набрать кондиции и все. В принципе, я готов к чемпионату.
- «Партизан»
- самый тяжелый соперник в это межсезонье?
- Не самый тяжелый, а самый квалифицированный. Самый интересный.
- 10 дней до
старта сезона. Мысли только об этом?
- Однозначно. С хорошим настроением готовимся к первой игре. Мысли только о хорошем старте. Хочется показать хороший футбол. К тому же, играем дома. Нужно привлечь зрителей на стадион. И хочется максимально проверить себя.