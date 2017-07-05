Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 1:3Азаренко
Теннис  Маррэй- : -Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс- : -Медведев
Футбол  ЦСКА- : -Виторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Павленко: С хорошим настроением готовимся к сезону

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Партизаном» (0:1) и рассказал о своей готовности к сезону.

- Вчера была игра с хорошим соперником. Но у нас с ними было разное состояние, потому что они начинают сезон уже через неделю. А мы чуть попозже. Поэтому, может быть, мы им немного уступали физически. Но в целом игра получилась равной.

- Готов сыграть 90 минут?
- Да, готов. Ведь до начала сезона осталось немного времени. Чувствовал себя на поле хорошо. Физическое состояние близко к оптимальному. Думаю, осталось чуть-чуть набрать кондиции и все. В принципе, я готов к чемпионату.

- «Партизан» - самый тяжелый соперник в это межсезонье?
- Не самый тяжелый, а самый квалифицированный. Самый интересный.

- 10 дней до старта сезона. Мысли только об этом?
- Однозначно. С хорошим настроением готовимся к первой игре. Мысли только о хорошем старте. Хочется показать хороший футбол. К тому же, играем дома. Нужно привлечь зрителей на стадион. И хочется максимально проверить себя.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли форвард «Боки» в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКА объявил об уходе Тошича (фото)Полузащитник Зоран Тошич покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный твиттер клуба.Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову? (Опрос)Будущее нападающего сборной России Федора Смолова по-прежнему остается неопределенным.Спортивный директор «Кайрата»: Никаких действий по трансферу Аршавина не ведется«Кайрат» и «Зенит» не ведут переговоры о трансфере бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.КПРФ предлагает законодательно запретить российским клубам покупку иностранцев за госсредстваКПРФ предлагает ввести в стране законодательный запрет на выделение государственных средств, предназначенных для покупки иностранных легионеров футбольными клубами.Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской АравииБразильский полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переходу в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.«Зенит» издевается над болельщиками, а ЦСКА вновь ждет осенний провал (видео)«Зенит» издевается над болельщиками, а ЦСКА вновь ждет осенний провал (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Роберт Мак будет играть за ПАОКСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, что клуб согласился отпустить словацкого полузащитника Роберта Мака в аренду в греческий ПАОК.Дмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиДмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиГлавный тренер «Енисея» рассказал «ССФ» о том, как попал в красноярский клуб, а также о проведенном в «Спартаке» времени.Первая победа Манчини с «Зенитом», 6 мячей от «Динамо» и новичок «Ахмата» из Бразилии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.ЦСКА – Виторул. Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)В рамках товарищеского матча ЦСКА сыграет с румынским «Виторулом».Кирилл Кузнецов: Постараюсь мотивировать ребят на победуКапитан молодежной команды «Тосно» Кирилл Кузнецов рассказал о сборе, который проводит команда в Белоруссии.Юрий Калитвинцев: В перерыве сказали футболистам не обращать внимание на счетГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над албанской командой «Кукеси» (6:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии.Федерико Расич: Я счастлив в «Арсенале»Нападающий «Арсенала» Федерико Расич рассказал о жизни в Туле.Федерико Расич: Божович строит новую командуНападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич – о новом главном тренере команды Миодраге Божовиче.Илья Абаев: В «Ростове» у меня все гладко (видео)Голкипер «Ростова» Илья Абаев рассказал о тренировочном процессе на сборах команды.Астемир Гордюшенко: Гончаренко дает молодежи дополнительные заданияПолузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о тренировках с командой на сборе в Австрии.«Урал» подписал полузащитника «Зенита»Полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев продолжит карьеру в «Урале», сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на представителя игрока Ираклия Гечекори.Манчини попал в десятку. Первая победа «Зенита» в предсезонкеМанчини попал в десятку. Первая победа «Зенита» в предсезонкеВ матче с «Аустрией» за «Зенит» дебютировали Паредес, Ерохин и Полоз, а победу принес игрок, который восхищал болельщиков осенью.Сергей Фурсенко: Трансфер Маноласа? Мы готовы идти на компромиссы, но это точно должен быть не шантажмПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника «Ромы» Костаса Маноласа, а также рассказал, будет ли еще петербургский клуб покупать новых игроков.
Футбол
Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову? (Опрос)
Бокс
Федор Чудинов может принять участие во Всемирной боксерской суперсерии
Футбол
Леонид Слуцкий: Цель «Халл Сити» - возвращение в премьер-лигу
Футбол
BBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за Уимблдона
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Александр Павленко
Александр Павленковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости