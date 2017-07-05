Леонид Слуцкий: «Халл Сити» не может подписать российских игроков, так как их зарплаты слишком высоки
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о трансферной политике клуба.
- Подписывать российских футболистов очень сложно. Во-первых, в Англии есть особый регламент для игроков не из стран Евросоюза.
Во-вторых, в России, конечно, есть действительно хорошие игроки, но у них очень высокие зарплаты. Слишком высокие. Поэтому это сложный вопрос. На данный момент у нас нет возможности подписать российского игрока, - заявил Слуцкий на своей первой официальной пресс-конференции.
Напомним, 9 июня Леонид Слуцкий был официально назначен на пост главного тренера «Халл Сити».
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