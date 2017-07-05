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Леонид Слуцкий: «Халл Сити» не может подписать российских игроков, так как их зарплаты слишком высоки

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о трансферной политике клуба. 

- Подписывать российских футболистов очень сложно. Во-первых, в Англии есть особый регламент для игроков не из стран Евросоюза.

Во-вторых, в России, конечно, есть действительно хорошие игроки, но у них очень высокие зарплаты. Слишком высокие. Поэтому это сложный вопрос. На данный момент у нас нет возможности подписать российского игрока, - заявил Слуцкий на своей первой официальной пресс-конференции.

Напомним, 9 июня Леонид Слуцкий был официально назначен на пост главного тренера «Халл Сити».

Леонид Слуцкий: Цель «Халл Сити» - возвращение в премьер-лигу

«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times

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