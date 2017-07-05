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Майк Кинэн: Задача «Куньлуня» - стать одной из лучших команд КХЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн заявил, что задача команды в предстоящем сезоне - не только выйти в плей-офф КХЛ, но и стать одной из лучших команд лиги.

Напомним, китайский клуб в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, выйдя в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу».

«Надо думать не только как попасть в плей-офф, но и как стать одной из лучших команд в лиге. Наша команда сейчас в переходном периоде, очень много изменений, практически новая команда. Но все равно опираемся на опыт, полученный в прошлом году», - цитирует Кинэна «Р-Спорт».



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