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Дмитрий Хомуха: Тошич был бы в любом случае полезен ЦСКА

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал уход из ЦСКА сербского полузащитника Зорана Тошича. 

- Такой опытный футболист с таким хорошим уровнем подготовки был бы в любом случае полезен ЦСКА. Другое дело, что, оценивая возраст игрока и его требования, клуб и принял такое решение.

Понижение зарплаты, которое предлагалось футболисту, это то, что происходит везде, если, конечно, речь не идет о звезде мирового уровня.

Тошич оставил в ЦСКА о себе хорошую память. Он был футболистом, который на протяжении многих лет полностью отдавался игре за клуб, поэтому, думаю, болельщики всегда будут его вспоминать с теплотой, - рассказал Хомуха в интервью «Газете.ру».

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из английского «Манчестер Юнайтед». За семь лет он сыграл в составе армейского клуба 241 матч и забил 41 мяч.

Тошич в ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок страны. 



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