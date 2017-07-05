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Виталий Мутко: В следующем сезоне лимит будет в заявке, а не на поле

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в российской премьер-лиге будет изменен с сезона-2018/19.

«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, действующий в настоящее время лимит по схеме «6+5» предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Обсуждаемый в РФПЛ лимит «10+15» в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.


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